JBr News #183 – E se um general subir no palanque do Lula?

No JBr News de hoje: A decisão de não punir o general Eduardo Pazuello pode abrir precedentes perigosos. E se amanhã um general de esquerda subir no palanque do Lula?

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.

No JBr News de hoje:

A decisão de não punir o general Eduardo Pazuello pode abrir precedentes perigosos. E se amanhã um general de esquerda subir no palanque do Lula? Como o Exército evitará que a instituição se misture à disputa político-partidária? E quais as consequências que isso pode ter para a estabilidade do país? É o tema do JBrNews de hoje, o podfast Imagem&Credibilidade.

Veja as edições anteriores do JBr News e acompanhe também nosso programa semanal e inscreva-se no nosso canal no Youtube!