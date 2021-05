JBr News #176 – Depoimento reforça volta de Pazuello?

No JBr News de hoje: A secretária Mayra Pinheiro é uma defensora do uso da cloroquina e outros medicamentos no chamado tratamento precoce da covid-19

A secretária Mayra Pinheiro é uma defensora do uso da cloroquina e outros medicamentos no chamado tratamento precoce da covid-19. E ela não se furtou de fazer essa defesa. Resta, porém, esclarecer por que para alguns, talvez mesmo para o presidente Bolsonaro, a cloroquina tenha sido vendido como remédio milagroso que dispensava vacinas. E ficaram contradições que reforçam a necessidade da volta de Eduardo Pazuello para novo depoimento. Especialmente sobre a falta de oxigênio em Manaus e sobre o aplicativo Tratecov. São os temas discutidos no JBrNews de hoje, o podfast Imagem&Credibilidade.

