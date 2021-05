JBr News #172 – Manaus foi um laboratório da covid?

No JBr News de hoje: O ex-ministro da Saúde não usou o habeas corpus que obteve para ficar calado

No JBr News de hoje:

Ao contrário do que se esperava, o ex-ministro da Saúde não usou o habeas corpus que obteve para ficar calado. Na verdade, ele falou muito, foi muito prolixo. O que não quer dizer que tenha objetivamente respondido às perguntas. Diversas dúvidas ficaram do seu depoimento. Uma das mais graves foi quanto ao que aconteceu em Manaus no atraso para resolver a falta de oxigênio, que resultou em tragédia. A cidade de Manaus foi usada como laboratório para o tratamento precoce de pacientes com cloroquina? E que consequências decorreram dessa decisão. No JBrNews de hoje, o podfast Imagem&Credibilidade.

