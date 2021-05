JBr News #170 – CPI terá uma semana de silêncios eloquentes?

No JBr News de hoje: Apesar de o general Eduardo Pazuello ter conseguido habeas corpus para ficar calado se interpretar que certas respostas podem incriminá-lo, os depoimentos desta semana preocupam o governo

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.

No JBr News de hoje:

Apesar de o general Eduardo Pazuello ter conseguido habeas corpus para ficar calado se interpretar que certas respostas podem incriminá-lo, os depoimentos desta semana preocupam o governo. Primeiro, a decisão dada sobre Pazuello não o impede de ter de responder a algumas perguntas. E, além dele, há amanhã o depoimento do ex-chanceler Ernesto Araújo e na quinta de Mayra Pinheiro, a secretária do Ministério da Saúde conhecida como “capitã cloroquina”. Será que teremos uma semana de silêncios eloquentes? É a análise de hoje no JBrSaúde, o podfast Imagem&Credibilidade.

Veja as edições anteriores do JBr News e acompanhe também nosso programa semanal e inscreva-se no nosso canal no Youtube!