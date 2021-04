JBr News #143 – O empresariado está com o presidente?

Para o Palácio do Planalto, o jantar do presidente Jair Bolsonaro com empresários em São Paulo surtiu os seus efeitos

Para o Palácio do Planalto, o jantar do presidente Jair Bolsonaro com empresários em São Paulo surtiu os seus efeitos. Há alguns dias, um grupo de peso na produção do PIB brasileiro divulgou um duro manifesto contra o governo. O jantar era uma resposta a esses movimentos. Mas, depois dele, empresários que não se alinham ao governo já manifestaram seu descontentamento. O posicionamento, enfim, da nata da economia brasileira quanto ao governo é um dado importante para definir que rumo o país tomará nas eleições de 2022. E é em torno desse tema que segue o JBrNews de hoje, o podfast Imagem&Credibilidade. Com Estevão Damázio e Rudolfo Lago.

