JBr News #137 – A crise política virou grave crise militar

Às vésperas do aniversário do golpe de 1964, o país vive uma das maiores crises militares de sua história

No JBr News de hoje:

Às vésperas do aniversário do golpe de 1964, o país vive uma das maiores crises militares de sua história. Depois da troca no Ministério da Defesa do general Azevedo e Silva pelo general Braga Neto, os três comandantes das Forças Armadas pediram demissão. E as informações é que assim fizeram por não aceitar a pressão do presidente Jair Bolsonaro para terem maior posicionamento político. A essa altura, o que se pergunta é: de que lado estão as forças militares neste momento? Há clima para algum tipo de ruptura constitucional? O país está em perigo? É o que discutem Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje, o podfast Imagem&Credibilidade.

