JBr News #135 – Butanvac: 2 a 0 para o Doria?

No JBr News de hoje: Na partida que tem como troféu a vacina, o jogo aparentemente está 2 a 0 para o governador de São Paulo, João Doria

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.

No JBr News de hoje:

Na partida que tem como troféu a vacina, o jogo aparentemente está 2 a 0 para o governador de São Paulo, João Doria. No seu primeiro gol, ele conquistou a foto da primeira pessoa brasileira vacinada contra a covid-19. Agora, anuncia a produção pelo Instituto Butantan da primeira vacina 100% brasileira, a Butanvac. Boas notícias, mas que têm repercussões políticas. E é sobre elas a conversa de hoje no JBrNews, o podfast Imagem&Credibilidade. Com Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago.

Veja as edições anteriores do JBr News e acompanhe também nosso programa semanal e inscreva-se no nosso canal no Youtube!