JBr News #134 – Bolsonaro convocou a reunião ou foi convocado?

No JBr News de hoje:

Depois da reunião de ontem no Palácio da Alvorada, o presidente da Câmara, Arthur Lira, mandou recados duríssimos. Em suma, avisou que já passou da hora de certas atitudes e falas atrapalharem o combate à covid-19. O discurso de Lira e algumas outras atitudes parecem mostrar que o que houve ontem parece mais um ultimato ao presidente Jair Bolsonaro: ou sai um pouco de cena e deixa outros atores ganharem protagonismo ou isso poderá acontecer mesmo à sua revelia. Esse é o tema do JBrNews de hoje, o podfast Imagem&Credibilidade. Com Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago.

