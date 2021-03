JBr News #129 – Tempos de centros e Centrões…

No JBr News de hoje: Enquanto o país espera a posse do novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a queda na popularidade do presidente Jair Bolsonaro movimenta as forças políticas do país com vistas já às eleições de 2022

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.

No JBr News de hoje:

Enquanto o país espera a posse do novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a queda na popularidade do presidente Jair Bolsonaro movimenta as forças políticas do país com vistas já às eleições de 2022. Em entrevista, o governador do Maranhão, Flávio Dino, prega a necessidade de união da esquerda com o centro como forma de vencer Bolsonaro. Por outro lado, o Centrão pressiona o presidente a mudar seu discurso negacionista sobre a covid-19 ou corre o risco de perder o páreo. A conjuntura política a partir da leitura da pandemia é o tema do JBrNews de hoje, o podfast Imagem&Credibilidade. Com Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago.

Veja as edições anteriores do JBr News e acompanhe também nosso programa semanal e inscreva-se no nosso canal no Youtube!