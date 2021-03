JBr News #123 – Enquanto o STF não sabe como resolver, Lula volta ao páreo

No JBr News de hoje: Na entrevista que deu hoje pela manhã, Lula novamente envergou o figurino Lulinha Paz e Amor da eleição de 2002

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.

No JBr News de hoje:

Na entrevista que deu hoje pela manhã, Lula novamente envergou o figurino Lulinha Paz e Amor da eleição de 2002. Ele está de volta ao páreo, dizendo-se vítima da maior injustiça jurídica da história. Enquanto isso, o STF avalia como fará para descascar o imenso abacaxi que lhe caiu no colo com o caso. Adiou o julgamento da suspeição de Sergio Moro. Como volta Lula ao páreo? Como se comportarão seus adversários? O que fará o STF? Esse é o tema do JBrNews de hoje, o podfast Imagem&Credibilidade. Com Alexandre Jardim, Estevao Damázio e Rudolfo Lago.

Veja as edições anteriores do JBr News e acompanhe também nosso programa semanal e inscreva-se no nosso canal no Youtube!