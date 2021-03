JBr News #120 – O objetivo de Bolsonaro é promover o caos?

No JBr News de hoje: O objetivo de Bolsonaro é promover o caos? Um general acha que sim

Um general que participou da construção da candidatura de Jair Bolsonaro e já foi muito próximo dele agora avalia que o objetivo do presidente é promover o caos para depois “renascer como fênix” e voltar com mais poder. Diante dessa declaração, obtida com exclusividade é que se desenvolve o JBrNews de hoje, o podfast Imagem&Credibilidade. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.

