JBr News #116 – “O rei da brincadeira… O rei da confusão”…

No JBr News de hoje: Nenhuma semana em Brasília parece começar sem uma confusão, sem que haja alguma crise institucional

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.

No JBr News de hoje:

Parecem os versos da canção de Gilberto Gil. Nenhuma semana em Brasília parece começar sem uma confusão, sem que haja alguma crise institucional. Depois de problemas com o Judiciário e o Legislativo, a briga agora é entre o presidente Jair Bolsonaro e os governadores em torno dos recursos enviados para a saúde? Bolsonaro tem razão? Não tem? Mas, além de tudo, essa seria a hora, em meio à pandemia, de se estar discutindo isso? Esse é o tema da análise de hoje do JBrNews, o podfast Imagem&Credibilidade. Com Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago.

Veja as edições anteriores do JBr News e acompanhe também nosso programa semanal e inscreva-se no nosso canal no Youtube!