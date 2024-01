Haddad cria arestas, e Lula se irrita

Haddad insiste nessa reoneração para arrecadar mais impostos, mas o Congresso já demonstrou ser totalmente contrária a ela.

Congresso e Judiciário estão de recesso, mas nem por isso Brasília parou por estes dias. Intensas reuniões estão acontecendo, do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG); da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e com o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Tudo em torno do rolo da reoneração dos 17 principais setores da economia. Haddad insiste nessa reoneração para arrecadar mais impostos, mas o Congresso já demonstrou ser totalmente contrária a ela. Sem consenso, as reuniões tentam uma solução. E Lula se irrita, porque não queria começar o ano novamente numa relação desgastada com a Câmara e com o Senado.

Os bastidores desse clima tenso são o tema do JBrNews de hoje. Com a volta da dupla Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.