Governo tomou uma surra nos vetos. O que explica?

O governo sofreu uma derrota acachapante na análise pelo Congresso dos vetos presidenciais. Praticamente todos os vetos feitos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva a projetos antes votados pelo Congresso foram derrubados.

Como explicar tal derrota? Na verdade, a derrubada da maioria dos vetos já era previsível. Como o do projeto da desoneração da folha de pagamentos e o do Marco Temporal de terras indígenas. As derrotas aconteceram por uma série de fatores, que vão desde os interesses contrariados de setores importantes da economia e de prefeituras ao perfil majoritariamente conservador do Congresso, passando pela construção de acordos para aprovação dos projetos de interesse do governo neste acelerado fim de ano.

Os fatores por trás da derrota do governo na votação dos vetos são o tema do JBrNews de hoje. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.