Ex-comandantes confirmam minuta de Bolsonaro. E agora?

Na sexta-feira (1), o ex-comandante do Exército general Freire Gomes depôs por mais de oito horas à Polícia Federal. Os detalhes do seu depoimento ainda não são conhecidos, mas ele confirmou que houve, de fato, uma reunião na qual o ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou aos comandantes militares uma minuta para a decretação de um Estado de Defesa para uma intervenção no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e anulação das eleições, a chamada “minuta do golpe”.

Em seu depoimento, o ex-comandante da Aeronáutica brigadeiro Baptista Júnior também confirmou a reunião. Os dois depoimentos corroboram a delação feita pelo ex-ajudante de Ordens da Presidência tenente-coronel Mauro Cid. E agravam mais a situação de Bolsonaro nas investigações.

As consequências dos dois depoimentos e os próximos passos da investigação são o tema do JBrNews de hoje. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.