Enquanto a política grita, a economia berra

Embora o próprio temperamento de Carlos Bolsonaro possa explicar um pouco, há um outro fator, que o déficit público bateu recorde

No momento em que as operações da Polícia Federal atingiram o filho dileto do ex-presidente Jair Bolsonaro, o vereador Carlos Bolsonaro, esperava-se que isso fosse intensificar as reações políticas em Brasília. Não foi bem o que aconteceu. As reações foram menores do que na semana passada, quando o alvo da PF foi o ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), o deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ).

Embora o próprio temperamento de Carlos Bolsonaro possa explicar um pouco, há um outro fator a ser considerado: o anúncio de que o déficit público bateu um recorde, atingindo o pior resultado desde 2020: R$ 230,5 bilhões. Funcionou como um sinal de alerta: a política em crise afeta a economia. A reunião de líderes que o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), marcara foi cancelada. Como discutir a possibilidade de mais gastos com emendas parlamentares com um déficit desses?

As relações entre a política e a economia são o tema do JBrNews de hoje. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.