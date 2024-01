Como será esse ano político-eleitoral no Brasil?

Vitória de Trump como candidato republicano à presidência daquele país traz um alerta para a esquerda no nosso país.

As prévias nos Estados Unidos com a primeira, e simbólica, vitória de Trump como candidato republicano à presidência daquele país traz um alerta para a esquerda no nosso país . O fortalecimento da direita, segundo o histórico petista José Dirceu, deve ser observado com muita atenção ainda mais num ano de eleições municipais no Brasil. Esses movimentos podem tornar a governabilidade mais difícil de ser conseguida pelo Presidente Lula com a necessidade de acelerar as entregas prometidas com reflexo na vida do cidadão pra não ter o Centrão como oposição após as eleições!

Essa é a análise de hoje no JBrnews com Alexandre Jardim… confira!