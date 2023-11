Com feriado no meio, uma semana para azeitar conversas

O feriado da Proclamação da República, na quarta-feira (15), tornará esvaziada a semana no Distrito Federal

O feriado da Proclamação da República, na quarta-feira (15), tornará esvaziada a semana em Brasília.

Não haverá sessões deliberativas nem na Câmara nem no Senado. Com isso, o tempo deverá ser usado para azeitar conversas, necessárias para resolver duas pautas fundamentais que serão finalizadas na semana que vem. A Câmara vota a reforma tributária.

E se ela for novamente modificada pelos deputados teria que retornar ao Senado. Por isso, busca-se um consenso para que possa haver a promulgação. O caminho a ser seguido será o fatiamento da reforma, como vem propondo o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL)? E, também na semana que vem, a Comissão Mista de Orçamento vota a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

Com a meta fiscal de déficit zero, como deseja o ministro da Fazenda, Fernando Haddad? Ou permitindo algum déficit a mais, como quer o presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Como estão as respostas para essas perguntas é o que comentam Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.