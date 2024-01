Chuvas Devastadoras e a Triste Realidade Social

s chuvas torrenciais, no Rio, em Minas Gerais e São Paulo marcaram esse final de semana,11 mortes decorrentes dos temporais.

As chuvas torrenciais, no Rio, em Minas Gerais e São Paulo marcaram esse final de semana, mas também elevaram a tragédia para os cariocas com 11 mortes decorrentes dos temporais.

Nesse triste quadro, o conteúdo de hoje traz uma outra tragédia nestes locais: o aumento da pobreza e da violência! Em um ano desafiador para o Governo Lula, o Brasil começa 2024 com a necessidade das entregas prometidas, nas eleições de 2022 e que permitiram um novo governo federal comprometido com o social, mas que ainda não conseguiu tornar realidade a promessa nas grandes capitais do país. Esse é o tema de retorno de Alexandre Jardim no JBrnews.