As razões do confronto entre o Senado e o STF

O Senado deve votar nesta quarta-feira (22) os dois turnos da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que limita os poderes do Supremo Tribunal Federal (STF), diminuindo a possibilidade de decisões tomadas por um único ministro.

É o ponto máximo até agora de uma escalada de confronto entre o Senado e o STF, que vem sendo estimulada pelo presidente da chamada Câmara Alta, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

O que levou a essa situação? Por que Pacheco e os senadores elegeram o Supremo como adversários? Quais as implicações políticas desse confronto? E suas consequências? As respostas a essas perguntas estão no JBrNews de hoje. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.