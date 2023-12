Após 30 anos, enfim a reforma tributária

Não se sabe ainda exatamente se o brasileiro pagará mais ou menos impostos sobre produtos e serviços a certeza é que foi aprovado.

Na sexta-feira (15), com o final da votação na Câmara, finalmente o Brasil aprovou uma reforma tributária, uma mudança ansiada há 30 anos.

Não se sabe ainda exatamente se o brasileiro pagará mais ou menos impostos sobre produtos e serviços. Mas o que se sabe é que ele passará a ter em 2033, quando o novo sistema estiver integralmente implementado, um modelo mais racional, mais previsível, mais seguro.

Um sistema que gerará menos custos para as empresas, com contabilidade e advogados. E que, por ser mais previsível, deverá atrair novos investimentos. Trata-se de uma importante sinalização positiva para a economia do país no ano que se inicia.

As consequências da aprovação do novo modelo tributária para produtos e serviços são o tema do JBrNews de hoje. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.