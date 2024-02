Ações de Lula para reverter o ato de Bolsonaro

Lula não briga com a realidade. Em entrevista, ele reconheceu que o ato convocado por Bolsonaro demonstra o tamanho da sua força política

Pragmático, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não briga com a realidade. Em entrevista, ele reconheceu que o ato convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro no domingo (25) foi grande e demonstra o tamanho da sua força política. Assim, Lula tratou de acelerar ações que já estavam em curso como forma de reverter os efeitos políticos da manifestação. Duas ações importantes nesse sentido marcaram a terça-feira (27).

Pela manhã, o governo apoiou a aprovação na Comissão Especial da Câmara da PEC que amplia a isenção tributária das igrejas. Ainda que a isenção atenda a todos os segmentos religiosos, ela agrada à bancada evangélica, que tem maioria conservadora e estava em peso no ato de domingo, assim como seus eleitores. E, no fim do dia, Lula assinou medida revogando parte da MP da Reoneração, atendendo ao empresariado e ao Centrão, buscando atraí-los também. Ainda que tudo já estivesse sendo negociado, o ato acelerou as soluções.

É o que explicam Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.