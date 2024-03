A sova da oposição no governo na disputa das comissões

O governo sofreu derrota na disputa pelas comissões da Câmara, com posições relevantes indo para o PL e opositores radicais ao governo de Lula

O governo saiu bem derrotado na disputa pelos comandos das comissões da Câmara. Algumas das posições mais relevantes ficaram com o PL. E não apenas com o PL, mas com radicais oposicionistas ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Enquanto durante a semana os focos se voltavam para a escolha da deputada bolsonarista Caroline de Toni (SC) para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), o PL em silêncio aprontava uma armadilha maior: o deputado Nikolas Ferreira (MG) na Comissão de Educação. O governo até tentou reagir na quarta-feira (6). Acabou derrotado.

Como ficou a distribuição das comissões temáticas da Câmara e as consequências disso para o governo são o tema do JBrNews de hoje. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.