JBr News Nem a tragédia no Sul impedirá a votação dos vetos presidenciais

Hoje acontece a famosa sessão conjunta do Congresso Nacional para analisar e votar os vetos presidenciais.

Essa dessa que estava prevista pra acontecer desde o início de abril, já teve dois adiamentos mas, nesta quinta-feira, os 35 itens previstos pra votação deverão sofrer mudanças e redução porque a ajuda ao Rio Grande do Sul ganhou prioridade e conseguiu até unir governo e oposição na mesma causa de ajudar com verbas do orçamento da União e flexibilização de leis o povo gaúcho.

Apesar deste clima mais ameno, em Brasília, após os incêndios na disputa de poder, o governo contabiliza derrotas mas bem menores do que previa.

Entre os vetos estão a “saidinha de presos” e a liberação das emendas bilionárias de comissões da Câmara e do Senado. Essa é a análise de hoje com Alexandre Jardim. Confira!