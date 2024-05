Fernanda Montenegro irá doar renda de espetáculo ao RS: “Modesta colaboração”

Fernanda Montenegro também está junto nas causas para as famílias da catástrofe no Rio Grande do Sul se reerguerem. A atriz revelou que irá doar a renda de seu espetáculo para ajudar as pessoas atingidas pelo desastre ambiental.

Em seu perfil oficial do Instagram, a mãe de Fernanda Torres contou mais sobre a iniciativa e convidou seus fãs a participarem. “Minhas amigas, meus amigos, no dia 15 de maio, às 20h no Teatro Casa Grande, eu estarei apresentando a leitura de ‘A Cerimônia do adeus’, de Simone de Beauvoir. A renda desse espetáculo seguirá para o Rio Grande do Sul. É uma modesta colaboração, mas mesmo quando modesta, necessária. Espero que você colabore para essa noite estando presente na nossa plateia”, convidou Montenegro.

Na legenda da publicação, a atriz lendária falou mais sobre a iniciativa, explicando como os fundos serão usados para ajudar as vítimas das enchentes. “O Rio Grande do Sul está passando por uma das piores tragédias que o país já viu, com dezenas de mortos e milhares de famílias desabrigadas e desalojadas. A @acaodacidadania está atuando na região levando alimentos, kits de higiene e limpeza, colchonetes e diversos recursos para quem perdeu tudo. Juntos, podemos ajudar ainda mais pessoas e o seu apoio é fundamental”, escreveu Fernanda.