Imagem e Credibilidade #075 – O que fará Renan na CPI da Covid?

O senador Renan Calheiros deverá ser o relator da CPI da Covid. E ele conversou com o jornalista Eumano Silva, que é o convidado desta semana do podcast Imagem&Credibilidade/Jornal de Brasília. O que fará Renan na CPI? De que forma, a partir da condução que ele dará às investigações e à construção do relatório, se darão os trabalhos da comissão? Como tudo isso se une ao restante do complicado cenário que se projeta para o país, com os problemas na sanção do Orçamento deste ano e as críticas que vêm do exterior à política ambiental brasileira? Esses foram os temas da conversa com Eumano conduzida por Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago.