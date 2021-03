Imagem & Credibilidade #069 – O mimimi é do povo brasileiro ou desespero do presidente?

O que leva o presidente Jair Bolsonaro a agredir a sociedade, as mais de 250 mil pessoas que morreram vítimas da covid-19, seus entes queridos?

O que leva o presidente Jair Bolsonaro a agredir a sociedade, as mais de 250 mil pessoas que morreram vítimas da covid-19, seus entes queridos? Que estratégia está por trás dessa agressão e que reflexos ela pode ter para os próximos dias na política e na economia do país, até 2022 e as próximas eleições presidenciais? Os principais fatos da semana são sempre o tema do podcast Imagem&Credibilidade/Jornal de Brasília. Que traz desta vez como convidado o cientista político Melillo Dinis. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.