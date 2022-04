Imagem & Credibilidade #125 – Em tempos de queda-de-braço entre os poderes, como ficam as eleições?

O perdão concedido pelo presidente Jair Bolsonaro ao deputado Daniel Silveira é mais um capítulo da queda-de-braço entre os poderes

O perdão concedido pelo presidente Jair Bolsonaro ao deputado Daniel Silveira é mais um capítulo da queda-de-braço entre os poderes. Mas como isso se reflete de fato nas eleições de outubro? Como os dois principais nomes da disputa, Bolsonaro e Lula, vão articulando suas campanhas e formulando suas estratégias? E ainda há espaço para a tal terceira via? Os rumos das eleições são discutidos na edição desta semana do podcast Jornal de Brasília/Imagem&Credibilidade. Que tem como convidada Julia Schiaffarino, editora do Congresso em Foco.