Imagem & Credibilidade #085 – CPI aponta o dedo para Bolsonaro, que despenca em pesquisa

Certamente, não foi uma semana nada boa para o presidente Jair Bolsonaro. As denúncias surgidas na CPI da Covid sobre a negociação de compra da vacina indiana Covaxin apontam para claro indício de superfaturamento. O governo agora fala em não concretizar a compra, mas isso parece trocar a fechadura depois da porta arrombada. Os petardos da CPI atingem a popularidade do governo, que despenca e parece comprometer as chances eleitorais do presidente em 2022, como mostra a pesquisa do Instituto Ipec. Esses são os temas tratados no podcast Imagem&Credibilidade/Jornal de Brasília desta semana. Que traz como convidado o analista político e advogado Melillo Dinis.