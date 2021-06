Imagem & Credibilidade #084 – Onde chegará a CPI? Como ela impacta nas eleições de 2022?

De que forma as informações colhidas na CPI da Covid impactarão no resultado eleitoral de 2022?

De que forma as informações colhidas na CPI da Covid impactarão no resultado eleitoral de 2022? Há espaço para o indiciamento de Jair Bolsonaro? Para um processo de impeachment? Ou o relatório da CPI servirá para a formação do discurso contra ele feito por seus adversários? E esses adversários, quais serão? Como progredirá a busca por uma alternativa à polarização entre Bolsonaro e Lula, do PT? Essas são algumas das discussões abordadas pelo podcast Imagem&Credibilidade/Jornal de Brasília desta semana. Que tem como convidado o colunista do portal UOL Tales Faria.