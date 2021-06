Imagem & Credibilidade #083 – CPI em nova fase com quebras de sigilo, Queiroga humilhado e novidades no tabuleiro da política

Em uma semana de depoimentos menos importantes, a CPI da Covid aprovou a quebra de sigilos de pessoas que se envolveram diretamente na questão do tratamento com cloroquina

Em uma semana de depoimentos menos importantes, a CPI da Covid aprovou a quebra de sigilos de pessoas que se envolveram diretamente na questão do tratamento com cloroquina e na construção do que os senadores vêm chamando de gabinete paralelo. A chegada dessas informações pode iniciar uma nova fase importante das investigações. Enquanto isso, o presidente Jair Bolsonaro ensaia com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o mesmo tipo de tensão e desautorização ocorridas com os outros ministros. E, no Rio, com a ida de Marcelo Freixo para o PSB, inicia-se importante tentativa de união ampla que pode ter repercussões nacionais. São os temas do podcast Imagem&Credibilidade/Jornal de Brasília desta semana. Que traz como convidado o jornalista Fábio Marçal, da Rádio Guaíba.