Imagem & Credibilidade #077 – CPI na super semana: o discurso de Bolsonaro vai chegando ao seu limite?

A CPI da Covid começa a ouvir depoimentos na próxima semana. Testemunharão aqueles que desde o início da pandemia passaram pelo gabinete principal do Ministério da Saúde. Começa por Mandetta, termina com Queiroga e passa por um dos alvos centrais da investigação, o general Eduardo Pazuello. O cenário que se apresenta com esses depoimentos não parece nada confortável para o governo. E talvez comece a apontar para os limites do discurso do presidente. Como ele reagirá a isso? Que chances tem de reverter o quadro que lhe parece desfavorável? Com que fôlego chegará às eleições marcadas para o ano que vem? Esses foram os temas discutidos esta semana no podcast Imagem&Credibilidade/Jornal de Brasília. Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago trouxeram como convidado para esta conversa o cientista político André Cesar.