Governo que não se comunica se trumbica?

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva irá nesta sexta-feira (24) à cidade de Araraquara, em São Paulo.

Araraquara tem como prefeito Edinho Silva, um dos principais conselheiros de Lula na área de comunicação. Especula-se que Edinho Silva possa vir a ocupar a Secretaria de Comunicação da Presidência, cargo que ele já exerceu em governos anteriores.

Edinho mesmo tem dito que não deseja voltar ao cargo, que quer completar seu mandato na prefeitura e que poderá depois vir a ser o próximo presidente do PT, no ano que vem, ao final do mandato da atual comandante do partido, Gleisi Hoffmann. Mas há quem defenda sua volta para a comunicação. De qualquer modo, Lula certamente conversará sobre o tema com Edinho na sua passagem por Araraquara.

Lula está incomodado com a comunicação do seu governo. E, como já dizia Chacrinha, “quem não se comunica, se trumbica”. Essa é a análise do JBrNews de hoje. Com Rudolfo Lago.