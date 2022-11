Dicas do Oliver #056 – Gostou do cabelinho?

No gostou do cabelinho de hoje – que será um pouco diferente- vou mostrar para vocês um pouco de como foi nossa ação social Corte Solidário 2022

No gostou do cabelinho de hoje – que será um pouco diferente- vou mostrar para vocês um pouco de como foi nossa ação social Corte Solidário 2022 que aconteceu no dia 16 de outubro aqui no Oliver Beauty Center. Todos um anos tiramos um dia do ano para realizar cortes de cabelo gratuitamente mediante doação de uma sexta básica. As doações recebidas são doadas para instituição carente, um projeto que já está na sua 7ª edição e só nos enche de amor. Assista até o final e me diz depois o que achou? Até nosso próximo encontro.