Dicas do Oliver #049 – Gostou do cabelinho?

No gostou do cabelinho de hoje vamos ver uma transformação daquelas! Muitas clientes chegam aqui querendo cabelos loiros, porém o processo só é possível mediante uma série de fatores, já que não dá para fazer coloração em fios sem antes saber se que por algum motivo esse cabelo não possa aguentar a química de clareamento. Bati um papo com a Thaís antes, já que ela chegou aqui dizendo que queria os fios bem loiros! Analisei o histórico que ela me falou sobre os cuidados que tem com os cabelos e só a partir daí que pude fazer a coloração dela. Estão preparadas? Assista até o final e depois me conta se gostou Até nosso próximo encontro!