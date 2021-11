Dicas do Oliver #038 – Gostou do cabelinho?

Você quer praticidade? No “gostou do cabelinho” de hoje vou mostrar para vocês a transformação da Bianca

Você quer praticidade? No “gostou do cabelinho” de hoje vou mostrar para vocês a transformação da Bianca, corte e cor. Vou usar uma técnica chamada French Balayage que colore os fios deixando ele mais natural e ao mesmo tempo trazendo o aspecto de mais volume aos cabelos, já que as mechas proporcionam isso. Vou também cortar o cabelo, será uma megatransformação. Ficou curiosa? Assista até o final e depois me conta o que achou. Espero que tenham gostado e até nosso próximo encontro.