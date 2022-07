Conexão JBr – Na Praia 8, 9 e 10 de julho 2022

Segunda semana de Na Praia e teve pop no primeiro dia e muito samba e pagode para completar o final de semana

Segunda semana de Na Praia e tivemos na sexta feira, Jão e Anavitória, sábado a galera mais velha pode curtir os clássicos de Jorge Aragão e Raça Negra. Para fechar com chave de ouro, tivemos muito pagode com o Grupo Vou Zuar e Ferrugem.

ANAVITÓRIA

Anavitória é uma dupla de música pop brasileira formado em 2014 por Ana Clara Caetano Costa e Vitória Fernandes Falcão. O primeiro álbum de estúdio do duo, Anavitória, recebeu a certificação de disco de diamante, vendendo mais de 300 mil cópias

JÃO

O apelido ‘Jão’ veio de sua irmã que o chamava por esse nome desde quando eram crianças. Durante sua infância, Jão possuía como referências artísticas a cantora Marisa Monte e o cantor Cazuza, que lhe influenciaram a mostrar seu talento em apresentações no teatro da escola e fazer aulas de instrumentos como violão, teclado e flauta

JORGE ARAGÃO

Carioca de ascendência amazonense, Jorge começou sua carreira pelo samba na década de 1970, como guitarrista em bailes e casas noturnas. Entrar no gênero fora das rodas ajudou Aragão a ser um sambista que explora novidades no gênero, ao ponto que declara seguir mestres como Candeia, Roberto Ribeiro e Monarco, devido à “voz autoral”.

RAÇA NEGRA

O Raça Negra é um grupo de samba e pagode formado na cidade de São Paulo no bairro Vila Nhocuné, Zona Leste em 1983. É um dos grupos pioneiros do desenvolvimento da vertente romântica do gênero. Com um estilo de samba carregado de romantismo, influenciado também pelo pagode

VOU ZUAR

O Grupo “Vou Zuar” é formado por Carlos (Banjo/Vocal), Thiago Paiva (Pandeiro/Vocal), Thiago Corrêa (Cavaquinho/Vocal), Bruno Paiva(Reco-reco), Brenno Souza (Tantã), Vitor Naegele (Surdo), Pedro Mothé (Percussão) e surgiu com a junção de músicos de tradicionais grupos de samba e pagode da cidade de Niterói.

FERRUGEM

Jheison Failde de Souza, mais conhecido pelo nome artístico Ferrugem, é um cantor e compositor brasileiro. Após ganhar destaque com a canção “Climatizar” nas rádios, Ferrugem assinou com a gravadora Warner Music Brasil e lançou em 2015 seu álbum de estreia Climatizar.

