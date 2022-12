Conexão JBr – “Confra” do Leon Correia

A “Confra do Leon” é a reunião de artistas da cidade contribuindo com os mais diversos ritmos

Os domingos de 2022 foram recheados com muito forró e sertanejo ao som do cantor Leon Correia. Localizado as margens do lago Paranoá, o Doma Rooftop recebeu uma edição especial do que já rola na casa semanalmente.

Um projeto que já acontece há 4 anos, a ”resenha”, como Leon carinhosamente chama o evento, surgiu da parceria com o estabelecimento. Em cada ano, o artista comemora as conquistas e faz questão de dividir com os amigos esse momento de alegria.

Leon bateu recentemente a marca de 1 milhão de visualizações com o clipe de “Sentada Viciosa”, música produzida em parceria com a cantora Nanda Paschoal

O Conexão foi conferir de perto a resenha e bateu um papo com a estrela da noite. Confere aí:

CLIPE DE SENTADA VICIOSA