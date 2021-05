Conexão JBr – Baile do Bruninho 4ª Edição

Muita música e boas ações marcaram a quarta edição do Bail do Bruninho

A quarta edição do Baile do Bruninho teve um formato diferente do que estamos acostumados. Em uma versão reduzida, desta vez não houve público físico devido a pandemia do novo coronavírus e as recentes restrições de segurança. Apesar da proporção menor, para quem estava em casa curtindo, não sofreu com absolutamente nada. As atrações, apresentações e parcerias mostraram que juntos podemos combater essa pandemia.

Figurinha carimbada nas edições passadas, David Brazil marcou presença mais uma vez na apresentação. Entre os números musicais tivemos o sertanejo de Thalita Rangel, Leon Correa, Caio e Henrique, Igor e Matheus entre outros. A atração principal Danilo Lira trouxa uma mixtura que colocou todo mundo para dançar.

Com a temática “Hebe Camargo”, o palco contou com um enorme sofá ao estilo de Hebe, como foi o desejo de Bruninho. Alguns dos convidados ficaram sentados como entrevistados. O grupo Glow de dançarinos iluminou a noite com os figurinos brilhantes e com muito led.

Durante a live rolou uma campanha em parceria com o projeto Amor a Mais, que buscou ajudar as pessoas que tem sofrido com esse período complicado que vivemos de pandemia.

Eai? Ficou curioso para ver tudo na íntegra? Confere ai como foi a live:

LIVE DO BRUNINHO NA ÍNTEGRA