Com problemas de popularidade, Lula tenta desarmar pautas-bomba

Será uma semana desafiadora para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nova pesquisa do Ipec mostra os problemas de popularidade do seu governo. Em diversas áreas pesquisadas, o governo tem hoje avaliação positiva somente na educação. Mesmo nos setores sociais, que sempre foram o forte dos governos do PT, como combate à fome e à pobreza, a avaliação foi negativa.

E, neste momento, o Congresso apresenta ao governo diversas "pautas-bomba" que, se não forem desativadas, podem produzir um imenso impacto nas contas públicas. Lula precisará entrar em campo, em conversas pessoais com os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para tentar desarmar os ânimos beligerantes. Conseguirá? É o que avaliam Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.

É o que avaliam Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.

É o que avaliam Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.