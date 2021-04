Bio Sem Neura #056 – Fígado

O fígado é considerado a maior glândula do corpo humano

O fígado é considerado a maior glândula do corpo humano. Tem coloração vermelho-escuro e pode ser dividido em dois lobos, sendo o direito bem maior que o esquerdo. Funciona tanto como glândula exócrina, liberando secreções em uma superfície externa, quanto como glândula endócrina, já que também libera substâncias no sangue e nos vasos linfáticos. Localiza-se no lado direito do abdômen, sob o diafragma. Seu peso é de aproximadamente 1,3 a 1,5 kg nos adultos.

O fígado executa muitas funções fundamentais para o organismo!

