Anistia do 8/01 e cassação de Glauber Braga: tudo conectado

Não foi por acaso que o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), disse que, pessoalmente, era contra a cassação do mandato do deputado Glauber Braga (Psol-RJ). Ao demonstrar compaixão com Glauber, o que Sóstenes busca é compaixão igual com os presos e condenados pelo 8 de janeiro de 2023.

A verdade é que os dois casos – e junto com eles também a cassação do mandato do deputado Chiquinho Brazão (sem partido-RJ) – acabaram se associando, e estão sendo negociados em conjunto. Até porque o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), já resolveu que não tomará uma decisão solitária para nenhuma dessas questões.

Ele levará tudo para o Colégio de Líderes, na primeira reunião que houver depois dos feriados da Semana Santa e de 21 de abril. E, reunidas as questões, as decisões sobre elas acabarão se misturando. Como mostra Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.