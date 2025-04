GDF abre pregão de R$ 176 milhões para a construção de ciclovias pelo Distrito Federal

A Secretaria de Obras do Distrito Federal publicou, no Diário Oficial do DF (DODF) desta quarta-feira (16), a abertura de um pregão no valor de R$ 176.865.187,90 para a contratação de empresa especializada na construção de ciclovias por diversas regiões administrativas. As informações foram antecipadas com exclusividade pelo Jornal de Brasília, em entrevista com o secretário da pasta Valter Casimiro, em meados de março.

De acordo com a publicação no DODF, a contratação da empresa será realizada pela modalidade menor preço. O edital já está disponível na página da Secretaria de Obras. Serão contratados os serviços de demolições, pavimentação em concreto simples e asfáltico, paisagismo, serviços complementares e equipamentos diversos, sinalização horizontal e vertical.

Cronograma com problemas

Segundo a data prevista no Diário Oficial do DF, a entrega das propostas está prevista para o dia 16 de maio. Entretanto, a data de abertura das mesmas está com data para o dia 6 de maio. A confusão deve ser corrigida em uma edição posterior do DODF.

Exclusivo

Em entrevista ao Jornal de Brasília, Valter Casimiro antecipou que serão construídas ciclovias nos canteiros centrais tanto no Lago Sul como no Lago Norte. As obras serão em parceria com a Secretaria de Mobilidade e estão previstas para começar já em abril.

O secretário disse, ainda, que os projetos da Quarta Ponte do Lago Sul e da Ponte do Lago Norte ficarão para o próximo governante da capital federal. O gestor afirmou que há um pré-estudo indicando que a Quarta Ponte do Lago Sul ligará a Ermida Dom Bosco à Academia de Tênis, mas que a decisão dependerá de uma avaliação técnica-econômica e ambiental. Já o edital da Ponte do Lago Norte já estaria sendo finalizado, diz o secretário.

Na entrevista, o secretário também falou sobre prazos de conclusão de algumas importantes obras de drenagem e de pavimentação em Vicente Pires, Sol Nascente, Pôr do Sol, Arapoanga e 26 de Setembro, assim como o Corredor Eixo Oeste que terá cerca de 39 km de extensão com pistas e faixas exclusivas nas principais vias de ligação entre o Sol Nascente e o Plano Piloto. “O objetivo é reduzir em pelo menos meia hora o tempo de deslocamento nesse trecho”.