Último fim de semana de julho traz festivais, espetáculos e muito mais

Em Brasília, a diversão não para! A programação é diversificada e vai desde shows musicais até espetáculos de moda

A agenda cultural de Brasília para este fim de semana está imperdível! Prepare-se para dias cheios de diversão e música que atendem a todos os gostos. Com uma ampla variedade de festivais, eventos e peças de teatro, a capital promete oferecer entretenimento sem igual. Confira abaixo mais detalhes sobre as atrações imperdíveis que aguardam por você!

Na Praia

O agito no fim de semana é garantido pelo o festival Na Praia, que traz diversidade musical e energia de verão, mesmo no friozinho que está invadindo Brasília. Hoje (28) temos pagode com o projeto Doze na Praia; amanhã (29) é dia de pagode, swing e forró com Dilsinho, Léo Santana e Vitor Fernandes; e no domingo (30), tem MPB e reggae com o aclamado Caetano Veloso e a prata da casa Natiruts.

Quando: 28, 29 e 30 de julho, às 18h

Onde: Na Praia Parque – Setor de Clubes Sul, trecho 2, conjunto 13, Asa Sul, Brasília-DF

Classificação indicativa: +16

Ingressos: a partir de R$ 40 na R2

Capital Moto Week

O 20º Capital Moto Week chega ao fim neste fim de semana. Levando milhares de motociclistas, roqueiros e afins ao Parque da Granja do Torto, o festival recebe, nos próximos dias, shows de Jota Quest (sexta) e Pitty (sábado), além de bandas locais. Ingressos a partir de R$ 79.

Capital Moto Week 20 anos

Até sábado, 29 de julho

Programação e ingressos: sexta | sábado

Mais informações: https://www.capitalmotoweek.com.br/

Festival Expo Mix

O festival Expo Mix Brasil chega à região administrativa de Sobradinho nesta quinta-feira (27), com show de Diego & Victor Hugo, além de atrações locais como Lucas & Bárbara, Boka de Sergipe, entre outras. Na sexta (28), é dia de Poeta do Piseiro, Japinha Conde, Rick & Rangel e muito mais. Fechando o espetáculo, no sábado (29), Paraná traz os clássicos da dupla Chico Rey & Paraná. A festa rola no estacionamento do estádio Augustinho Lima. Para entrar, basta levar 2 kg de alimentos não perecíveis, que serão doados a instituições posteriormente.

Festival Expo Mix Brasil

Local: estacionamento do estádio Augustinho Lima – Setor Esportivo, Sobradinho-DF

De sexta a domingo, 27 a 29 de julho

Veja a programação completa

Entrada gratuita mediante doação de 2 kg de alimentos não perecíveis

Mais informações: @circuitoexpomix / (61) 9 9921-3956

Os Saltimbancos

Neste domingo (30), se encerram as apresentações do clássico musical ‘Os Saltimbancos’, espetáculo do falecido Hugo Rodas que traz mensagens de um mundo melhor enchendo os palcos e corações de esperança. Teatro, dança, circo e música se misturam ao contar ao contar a jornada de um jumento, um cachorro, uma galinha e uma gata! A montagem atemporal está instalada no Teatro da Caixa Cultural.

Quando: 28 a 30 de julho, às 16h, 19h e 20h

Onde: Caixa Cultural Brasília – SBS Q.4 Lotes 3 e 4 – Edifício Anexo à Matriz da Caixa

Classificação indicativa: livre

Ingressos: R$ 30 na Bilheteria Cultural

Foto: Divulgação

16 anos de 7naRoda

O grupo 7naRoda vai comemorar, no próximo sábado (29), 16 anos de existência. Como não poderia ser diferente, a festa será realizada no Calaf. A atração nacional da noite será Ronaldinho Craque de Samba, grande cantor e compositor de samba. O evento terá ainda com um buffet de feijoada, incluindo versão vegana, por R$ 79,90.

Aniversário de 16 anos do 7naRoda

Data: 29 de julho, sábado

Horário: a partir de 13h

Local: Calaf (SBS)

Ingressos a partir de R$ 20 (terceiro lote) no Sympla

Feitiço na Rua

Mais uma edição do Feitiço na Rua acontece neste domingo (30), no Chicão. Amílcar Paré e Khalil Santarém tocam sucessos do disco ‘Todos os Prazeres’ e músicas de Roque Ferreira, Wilson Moreira e Nei Lopes. O projeto visa valorizar a essência do samba e deixar claro que esse estilo musical tem fundamento. A voz de clássicos sambistas irão ecoar no Conic a partir das 16h.

Quando: 30 de julho às 16h, cortesias válidas até às 18h

Onde: Chicão do Conic – SDS Conjunto Baracat Loja 29

Classificação indicativa: +18

Ingressos: a partir de R$ 20 no Shotgun

Foto: Divulgação

Os Hawaianos no Complexo

Os donos do hit ‘Desenrola, Bate, Joga de Ladin’, Os Hawaianos, fazem show em Brasília nesta sexta-feira (28). O grupo carioca vai agitar o Complexo Fora do Eixo junto com a banda Nossa Cor, e os DJs Pepê, Sidharta e Kacá. Será uma noite dançante de muito funk e pagode!

Quando: 30 de julho às 17h

Onde: Complexo Fora do Eixo – Saan, quadra 1

Classificação indicativa: +18

Ingressos: a partir de R$ 40 no Furando a Fila

Sal y Perrea

Todas as afropatys do DF estão convidadas para ocupar o Birosca do Conic neste sábado (29). A 6ª edição do baile Sal y Perrea vai trazer o melhor da música latina e da afrodiáspora agitando o Conic. DJs locais e do Rio (RJ) serão os responsáveis pelo o som dessa festa.

Quando: 29 de julho às 22h

Onde: Birosca do Conic – SDS Bloco E Loja 3 SHCS

Classificação indicativa: +18

Ingressos: cortesias disponíveis no Shotgun

Foto: Divulgação

Naya Violeta de Malas na Estrada

Da São Paulo Fashion Week para Brasília, Naya colocou as Malas na Estrada e está chegando na capital do Brasil com peças autorais, afro afetivas e cheias de axé. A Comunidade Criativa Infinu recebe esse evento de moda e criações autorais por dois dias seguidos!

Quando: 29 e 30 de julho, das 11h às 18h

Onde: Infinu – 506 Sul Bloco A Loja 67/69

Classificação indicativa: livre

Ingressos: entrada gratuita

Teatro – Cabelos Arrepiados

Escrita pela dramaturga Karen Accioly, a opereta ‘Cabelos Arrepiados’ conta a história de cinco crianças que não conseguem dormir. A peça traz reflexões sobre temas como amizade, diálogo com os pais e os perigos do consumismo e da destruição do meio ambiente. A obra é inspirada na literatura fantástica de autores como Wilhelm Bush e Edgar Allan Poe, e finaliza as exibições neste domingo (30).

Quando: 28 a 30 de julho

Onde: Centro Cultural Banco do Brasil – SCES Trecho 02 Lote 22 Ed. Tancredo Neves Setor de Clubes Sul

Classificação indicativa: livre

Ingressos: entrada gratuita mediante retirada de ingresso no ingressos.ccbb

Foto: Divulgação

Distrithai

O JK Shopping recebe, neste sábado (29), a 4ª edição do Campeonato Distrital de Muay Thai, conhecido como Distrithai. O evento será realizado das 13h às 22h, no estacionamento L1. A entrada é gratuita, mas os interessados podem contribuir com a doação de 1kg de alimento não perecível.

Campeonato Distrital de Muay Thai – Distrithai

Sábado, 29 de junho

Das 13h às 22h

Estacionamento L1 do JK Shopping – QNM 34, área especial 01, Taguatinga-DF

Entrada gratuita. Interessados podem contribuir com a doação de 1kg de alimento não perecível