Turnê in Concert, de Gilberto Gil, e muito mais na Agenda Brasília

Acompanhado de filhos e netos, Gilberto Gil chega a Brasília neste fim de semana. Ainda tem pagode, bloco de carnaval, evento ao pôr do sol e muito mais

Gilberto Gil

A turnê ‘in Concert’, de Gilberto Gil, chega a Brasília neste fim de semana. O ícone da música popular brasileira se apresenta no Centro de Convenções Ulysses Guimarães nesta sexta (23) e sábado (24), a partir das 21h30. Os filhos Bem Gil (violão e guitarra) e José Gil (bateria e percussão), e os netos João Gil (violão e baixo) e Flor Gil (teclados e vocais) acompanham o artista.

Gilberto Gil em Brasília

Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Data: 23 e 24 de setembro

Horário: a partir das 21h30

Ingressos a partir de R$ 120 na Bilheteria Digital

Classificação: 18 anos

Pagode dos Prazeres

O já famoso Pagode dos Prazeres, que embalou por meses a Praça dos Prazeres, na Asa Norte, agora mudou de lugar! A nova edição do evento está marcada para o próximo domingo (25), no Estádio Nacional Mané Garrincha. O grupo Doze por Oito comanda a festa, acompanhados dos grupos Mesô, Largo Tudo e Nossa Galera e dos DJs Mike e Futuro.

Pagode dos Prazeres

Local: Varanda do Estádio Mané Garrincha

Data: domingo, 25 de setembro

Horário: a partir das 15h

Ingressos a partir de R$ 50 no Sympla

Classificação: 18 anos

Corona Sunsets

Neste sábado (24), chega a Brasília a festa Corona Sunsets. O evento promete unir música e cerveja gelada à beleza do pôr do sol de Brasília. O cenário é a beira do Lago Paranoá, no Setor de Clubes Sul.

Corona Sunsets Brasília

Local: Beira Lago, ao lado do Rubaiyat

Data: sábado, 24 de setembro

Horário: a partir das 15h

Ingressos a partir de R$ 120 na plataforma Ingresse

Classificação: 18 anos

Micarê da Toca

Vem aí o primeiro carnaval fora de época de Águas Claras! A TS3 Produções e Eventos, contando com apoio do Fundo de Apoio à Cultura do DF (FAC-DF), realiza neste sábado e domingo o Micarê da Toca. O evento é grátis, no meio da rua, como manda um bom bloco de carnaval. Os blocos Eduardo e Mônica, Santo Pecado e Maria Vai Casoutras estão entre as atrações.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Micarê da Toca

Local: Rua Boulevard Norte, esquina com a Av. Parque, Extensão Parque Central, Águas Claras

Data: sábado e domingo, 24 e 25 de setembro

Horário: a partir das 16h

Entrada franca

Surreal

A festa ‘Surreal’ volta a Brasília após dois anos de hiato por conta da pandemia. Vai ser neste sábado (24), na Torre Digital de Brasília. 12 horas de line-up, open abr e open food premium, mais de 20 ambientes e cenografia exclusiva ao longo dos 13 andares do monumento Flor do Cerrado, de Oscar Niemeyer, é o que espera o público neste retorno.

Festa Surreal

Local: Torre Digital de Brasília, Lago Norte

Data: sábado, 24 de setembro

Horário: a partir das 23h59

Ingressos a partir de R$ 1.306 no surreal.com.vc

Classificação: 18 anos

Samba da Rebeldia

O Samba da Rebeldia irá realizar, neste sábado (24), sua terceira edição. 7 na Roda, Teresa Lopes e Ana Reis foram escalados para abrilhantar a festa, na aldeia indígena Kariri-Xocó (ao lado do setor Noroeste), a partir das 12h30. A entrada é gratuita. O almoço fica por conta da chef Renata Dias, que vai preparar uma feijoada vegana que poderá ser consumida por R$ 27,50.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Samba da Rebeldia – 3ª edição

Local: Aldeia Indígena Kariri-Xocó, ao lado do setor Noroeste

Data: sábado, 24 de setembro

horário: a partir das 12h30

Entrada gratuita (feijoada por R$ 27,50)

Segunda edição do Samba da Rebeldia foi repleta de samba e alegria. Foto: Divulgação

Churrascada TGS

O Taguatinga Shopping promove, neste sábado (24) e domingo (25), a ‘Churrascada TGS’, evento que vai reunir música e gastronomia a céu aberto no estacionamento E2. Chefs de cozinha renomados estarão nas tendas gastronômicas. A trilha sonora fica por conta das bandas Let It Beatles, Pretty Fly e o Bloco Eduardo e Mônica.

Churrascada TGS

Local: estacionamento E2 – Taguatinga Shopping

Data: sábado e domingo, 24 e 25 de setembro

Horário: sábado, das 12h às 22h; domingo, das 12h às 20h

Entrada gratuita mediante a doação de 1kg de alimento não perecível e cadastro no Sympla

Conjunto Nacional

O Conjunto Nacional tem programação variada para o fim de semana. No sábado (24), o Palhaço Trevolino se apresenta no festival infantil Sorria no Jardim, na praça de alimentação norte (2º piso), a partir das 15h.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Também no sábado (25), a unidade da Skechers do Conjunto Nacional recebe a nova edição do Skechers Training Tour, evento de estímulo à atividade física. Estarão presentes a personal Cau Saad e o instrutor de luta funcional Rodrigo Ruiz.

Ainda no sábado (24), tem samba com Filhos de Dona Maria e rock com a banda Posto 9; no domingo (25), a cantora Andreza Marques e o cantor Paulinho, vocalista do grupo Kipekado, se apresentam. Os shows começam a partir de 13h no sábado e 13h30 no domingo.

Conjunto Nacional

Programação completa no site do shopping



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE