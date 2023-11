Sorriso Maroto é destaque da Agenda Brasília; confira os eventos

Fim de semana tem piseiro de graça em Samambaia, humor com Márcio Donato, turnê internacional, música erudita e muito mais

Chegou a hora de sofrer com o Sorriso

Anunciada há mais de três, a turnê “Sorriso Maroto – As Antigas” desembarca em Brasília neste sábado (4). Na tour, o grupo traz sucessos como “Ainda Gosto de Você”, “Primeira Namorada”, “Disfarça”, entre vários outros — afinal, são mais de 20 anos de carreira! O aguardado show será realizado no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade, a partir das 18h. Os ingressos custam a partir de R$ 180 + taxa (sétimo lote) no Ingresse.

“Sorriso Maroto – As Antigas” em Brasília

Sábado, 04 de novembro de 2023

A partir das 18h

No Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade

Ingressos à venda no site Ingresse

Classificação indicativa: 18 anos

Mais informações: @sorrisoasantigas

Barões e Raí Saia Rodada de graça em Samambaia

O Sesc-DF traz a Brasília a dupla Barões da Pisadinha e o cantor Raí Saia Rodada para show gratuito neste sábado (4), na QR 302 de Samambaia Sul. É o Sesc+Piseiro, festival do Sesc que leva artistas de expressão para regiões administrativas da capital.

Também vão participar da festa nomes do cenário candango como GG Pressão e Larissa Nogueira. O Sesc+Piseiro começa a partir das 16h. Para garantir a presença, os interessados poderão retirar até dois ingressos físicos por CPF, na Administração de Samambaia.

Sesc+Piseiro com Barões da Pisadinha e Raí Saia Rodada

Sábado, 4 de novembro de 2023

A partir das 16h

Local: QR 302, atrás da Castelo Forte – Samambaia Sul

Classificação indicativa: livre

Retirada de ingresso físico (2 por CPF) na Administração de Samambaia, das 8h às 18h

Red Hot Chilli Peppers em Brasília

O show é apenas na próxima terça-feira (7), mas merece o registro: a banda californiana Red Hot Chilli Peppers traz sua turnê mundial ao Estádio Nacional Mané Garrincha! É o segundo show da tour, que começou no Rio de Janeiro e passará ainda por São Paulo-SP, Curitiba-PR e Porto Alegre-RS. Aos fãs do lendário conjunto, que completa 40 anos de carreira em 2023, é a chance de ouvir de perto sucessos como “Snow”, “Dani California”, “By The Way”, “Californication”, entre muitos outros. Os ingressos custam a partir de R$ 170 na Eventim.

Tour RHCP pelo Brasil

Terça-feira, 7 de novembro

A partir das 21h

No Mané Garrincha

Ingressos a partir de R$ 170 na Eventim

Classificação indicativa: 18 anos

Mais informações: https://www.eventim.com.br/campaign/rhcp

Miniturnê com Francisco, el Hombre

A banda Francisco, el Hombre passa por uma verdadeira temporada em Brasília. O grupo começou ontem (2) uma sequência de shows que vão até domingo (5), na Caixa Cultural. “Vamos festejar do jeito que a gente mais gosta: trocando energia com o público”, afirma o vocalista e violonista Mateo Piracés-Ugarte. Os shows começam às 20h (sexta e sábado) e 19h (domingo), com ingressos a partir de R$ 15 no site Bilheteria Cultural.

Francisco, el Hombre – 10 Anos

De 2 a 5 de novembro

Na Caixa Cultural Brasília – SBS, qd. 4

Ingressos a partir de R$ 15 em https://bilheteriacultural.com/ ou na bilheteria do teatro

Classificação indicativa: 14 anos

O tradicional Caldas Country

Não é em Brasília, mas sempre tem muito brasiliense: tá rolando o Caldas Country 2023! O evento começou na quarta-feira (1º) e, hoje (3), tem Bruno & Marrone, Maiara & Maraísa, Ana Castela, Hugo & Guilherme e Claudia Leitte com seu trio elétrico. Amanhã (4) é dia de Jorge & Mateus, Gustavo Mioto, Zé Neto & Cristiano, Edson & Hudson + Milionário, Pedro Sampaio e Banda Eva (trio elétrico). Ainda tem ingresso na Total Acesso!

Caldas Country Festival 2023

De 1º a 4 de novembro

Solar de Caldas – Caldas Novas-GO

Ingressos na Total Acesso

Classificação indicativa: 18 anos

Programação e mais informações: @caldascountry

Os causos de Márcio Donato

O comediante Márcio Donato traz a Brasília seu quinto show da carreira, o “Saída de Emergência”. Na apresentação, Donato conta seus contratempos em sua intensa rotina de viagens, tudo o que ele presencia e seus maiores tormentos nas logísticas de voos e aeroportos. O evento é domingo (5), a partir das 20h, no Teatro Caesb (Águas Claras). Ingressos a partir de R$ 50 no site Ingresso Digital.

Márcio Donato em “Saída de Emergência”

Domingo, 5 de novembro

A partir das 20h

No Teatro Caesb – Av. Sibipuruna, Águas Claras

Ingressos a partir de R$ 50 no site Ingresso Digital

Classificação indicativa: 14 anos

Informações: (61) 99212-9500 / (61) 98109-9080

Para quem aprecia música erudita

Parceiras da música de câmara no Brasil, a violinista Elisa Fukuda e a pianista Vera Astrachan estão na capital do país para apresentar o III Brasília in Concert com o Duo Fukuda Astrachan. Vera e Elisa irão interpretar clássicos de eternos compositores como Mozart, Guarnieri, Debussy e César Franck em única apresentação neste sábado (4), às 19h, no Teatro da Escola de Música de Brasília (602 Sul). A entrada custa a partir de R$ 40.

III Brasília in Concert com o Duo Fukuda Astrachan

Sábado, 4 de novembro

A partir das 19h

Local: Escola de Música de Brasília (602 Sul)

Ingressos a partir de R$ 40. Vendas pelo Sympla

Livre para todos os públicos