Samba, heavy metal e espetáculos animam fim de semana do DF

Veja o que fazer em Brasília entre sexta-feira (08) e domingo (10)

A programação do Distrito Federal para este fim de semana está recheada de atrações para todos os gostos. Para os fãs de samba, no sábado (9), Jorge Aragão se apresenta na segunda edição do “Samba do Seu Antônio”, já a banda Sepultura celebra os 40 anos de estrada e também a sua despedida dos palcos. Além de vários espetáculos. Confira a lista completa.

Samba do Seu Antônio com Jorge Aragão

Um dos maiores nomes do samba no país, Jorge Aragão, se apresenta na segunda edição do “Samba do Seu Antônio”, neste sábado (9), na AABB. O evento conta com uma megaestrutura, de dois palcos, para abrigar destaques do cenário brasiliense, como: Samba da tia Zélia, Samba Urgente e Clima de Montanha. Os ingressos estão disponíveis a partir de R$ 90, no site da Sympla.

Samba do Seu Antônio com Jorge Aragão Data: Sábado, 09 de Março

Horário: Abertura do evento às 19h

Local: Salão Social da AABB – Setor de Clubes Sul Ingressos: Sympla

Turnê de despedida da banda Sepultura

Após 40 anos, o Sepultura, maior representante do heavy metal brasileiro, anunciou o fim da banda. Intitulada “Celebrating life through death”, a turnê de despedida acontece neste sábado (9), na Arena Lounge. Com ingressos disponíveis a partir de R$ 200, no site do Eventim.

Sepultura em Brasília

Data: Sábado, 9 de Março

Horário: a partir das 19h

Local: Arena Lounge

Ingressos: Eventim

Helio de la Peña no quadradinho

Um dos grandes nomes da comédia nacional, o humorista Helio de la Peña chega ao quadradinho nesta sexta-feira (8), com seu espetáculo “Preto de Neve”. O show, que promete levar muita diversão ao público presente, acontece no Teatro CAESB. Com ingressos disponíveis a partir de R$ 40, no site Ingresso Digital

Espetáculo “Preto de Neve”

Data: Sexta, 08 de Março Hora: 21h

Local: Teatro CAESB – Águas Claras

Ingressos: Ingresso Digital

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Os Cães” no Espaço Cultural Renato Russo

“Os Cães”, espetáculo inédito com dramaturgia de Cris Rocha e Simone Marcelo, estreia nesta sexta-feira (8), no Espaço Cultural Renato Russo. Na adaptação, a trama do livro “Morro dos Ventos Uivantes” é expandida para o palco em recortes que se mostram como memórias sobrepostas, no qual passado e presente se confundem. A entrada é gratuita.

Os Cães

Data: Sexta, 08 de março

Horário: 20h

Local: Espaço Cultural Renato Russo

Entrada Gratuita

Nipo Festival Taguatinga Shopping

O primeiro festival de cultura japonesa do ano já tem data marcada! Dias 8, 9 e 10 de março esperamos vocês no Taguatinga Shopping. Com o melhor da gastronomia asiática, shows musicais, apresentações culturais, bazar, workshops, concurso cosplay, artists’ alley e muito mais. Os ingressos estão disponíveis no site da Sympla.

Nipo Festival

Data: 8,9 e 10 de março

Local: Taguatinga Shopping

Ingressos: Sympla

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Chega mais que o Samba não acabou!

Sambão do Calaf com FIlhos de Dona Maria

Nesta sexta-feira (8), vai rolar mais uma edição do Sambão do Calaf. E nessa edição, a gente vai contar com as participações super especiais da Fabiola Machado Real e a DJ Odara Kadiegi, trazendo seu axé e sua força ancestral pra somar na nossa gira. Ingressos a partir de R$ 10, no site da Sympla.

Sambão do Calaf

Data: Sexta-feira, 08 de março

Local: Calaf.

Ingressos: Sympla

Canteiro do Samba celebra Dia Internacional da Mulher

O tradicional Canteiro do Samba retorna às ruas para festejar o Dia Internacional da Mulher. O encontro de sambistas é gratuito e acontece a partir das 22h, nesta sexta-feira, (8). Para garantir os ingressos basta acessar a plataforma Sympla. Entre as apresentações confirmadas para a edição estão as poderosas Ellen Oléria, Cris Pereira, Elas Que Toquem, SaiaBamba, DJ Laine D´Olinda e DJ La Ursa.

Canteiro do Samba – Dia Internacional da Mulher

Data: 8 de março

Horário: a partir das 22h

Local: Galeria dos Estados – Setor Comercial Sul

Ingressos gratuitos