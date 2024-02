Ressaca pós-carnaval na agenda Brasília

A programação conta com show da banda Porta do Mundo, humor do grupo G7 e espetáculo de dança . Veja o que fazer em Brasília entre sexta-feira (16) e domingo (18)

As comemorações da maior festa do Brasil chegaram ao fim. Mas não é porque o Carnaval acabou que o quadradinho vai ficar sem diversão. O final de semana na capital, promete uma recheada agenda para todos os gostos, tem show de humor com o grupo G7, no espetáculo “A Intimidade é uma M*rda”, show na Infinu da banda Porta do Mundo e espetáculo de dança da companhia Corpus Entre Mundos. Confira a lista completa.

Rir sempre vai ser a melhor opção

Para curar a ressaca do carnaval, nada melhor que ir se divertir com o G7! O grupo se apresenta mais duas vezes para finalizar a temporada da comédia: “A Intimidade é uma M*rda”. As apresentações da acontecem neste sábado (17) e domingo (18), sempre às 19h, no Teatro La Salle – 906 Sul. É a última chance para conferir este sucesso. Os ingressos estão disponíveis no site do G7, a partir de R$ 32.

G7 – A Intimidade é uma M*rda

Data: Sábado (17) e domingo (18)

Local: Teatro La Salle – 906 Sul

Ingressos: G7

Um show para animar o seu sábado



A banda do DF, Porta do Mundo se apresenta neste sábado (17), na Infinu Comunidade Criativa seu show de pré-lançamento de seu primeiro álbum, “Fervo Brasília”. O grupo faz uma grande celebração repleta de sensações, intenções e significados. Os ingressos estão disponíveis no site da Sympla, a partir de R$ 25.

Porta do Mundo na Infinu

Data: Sábado (17)

Local: Infinu Comunidade Criativa – CRS 506 Bloco A Loja 67

Ingressos: Sympla

Diversidade na dança

A Companhia de Dança Corpus Entre Mundos apresenta neste final de semana o espetáculo “Corpus”, uma celebração da diversidade cultural e artística que transcende fronteiras e conecta diferentes mundos através da linguagem universal da dança. Os talentosos artistas realizam sua performance no Espaço Cultural Renato Russo, com ingressos a partir de R$ 15, no site da Sympla.

Corpus

Data: Sábado (17) e domingo (18)

Local: Espaço Cultural Renato Russo – W3 Sul Ingressos: Sympla

Para não ficar parado

Infinu Comunidade Criativa recebe neste sábado (17), a terceira edição da festa Atrévete com os melhores hits de reggaeton e pop latino. O evento conta com a batida envolvente do dembow ao som dos DJs residentes – Blackfera e La Nieta – além do convidado especial, DJ Tumba’o! Você não pode ficar de fora. Os ingressos estão disponíveis no site da Sympla , a partir de R$ 40.



Atrévete

Data: Sábado (17)

Local: Infinu Comunidade Criativa

Ingressos: Sympla