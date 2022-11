Racionais MCs, Baile da Favorita, Mato Seco e mais na Agenda Brasília desta semana

Brasília vai enfim receber o show do Racionais que estava adiado desde a pandemia; ainda tem Almir Sater e Renato Teixeira na programação semanal. Confira

Brasília recebe o grupo de rap Racionais MCs neste fim de semana! O show estava marcado para 2020, mas precisou ser adiado devido à pandemia. Agora, enfim, chegou a hora de rever Mano Brown, Edi Rock, Ice Blue e KL Jay em solo candango.

A Agenda Brasília traz ainda o tradicionalíssimo Baile da Favorita, com Pocah, Biel do Furdincinho e Rogerinho. Mudando um pouco o estilo, o Distrito Federal recebe também Almir Sater e Renato Teixeira, dois grandes nomes da música nacional. Confira os detalhes desses e de outros eventos:

Racionais MCs

Um dos maiores grupos de rap do país, o Racionais MCs desembarca em Brasília neste sábado (5) para uma apresentação no Estádio Nacional Mané Garrincha. O show está marcado para a partir das 21h.

O show estava marcado para 2020, mas precisou ser adiado devido à pandemia de covid-19. Os ingressos vendidos à época serão válidos. A quem ainda não tem o bilhete, é possível comprar no site Furando a Fila.

Racionais MCs em Brasília

Local: Estádio Nacional Mané Garrincha, Brasília-DF

Data: 5 de novembro, sábado

Horário: a partir das 21h

Ingressos à venda no site Furando a Fila

Almir Sater e Renato Teixeira

Dois grandes nomes da música sertaneja de raiz fazem show em Brasília nesta sexta-feira (4). Almir Sater e Renato Teixeira se apresentam no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, às 21h. Os ingressos estão à venda no site da Bilheteria Digital.

Renato Teixeira e Almir Sater em Brasília

Local: Centro de Convençõs Ulysses

Data: 4 de novembro (sexta-feira)

Horário: a partir das 21h

Ingressos a partir de R$ 120 no site da Bilheteria Digital

Classificação: 14 anos

Baile da Favorita no Bothanic

O complexo de entretenimento Bothanic recebe, neste sábado (5), um clássico do funk carioca: o Baile da Favorita. Pocah, Rogerinho e Biel do Furduncinho estão no line-up. Os ingressos já estão disponíveis pela plataforma Ingresse, com preços a partir de R$ 100 + taxa (meia-entrada feminina do 2º lote).

Baile da Favorita

Local: Bothanic, St. de Clubes Esportivos Sul Conjunto 17 – Asa Sul, Brasília

Data: sábado, 5 de novembro

Horário: a partir das 16h

Ingressos a partir de R$ 100 no site Ingresse

Forreggae and Roll – Mato Seco e mais

Brasília recebe, nesta sexta-feira (4), um festival diferenciado. Misturando reggae, forró e rock, chega à capital o Forreggae and Roll. A banda Mato Seco está entre as atrações da festa, que acontece no bangalô da AABB, no Setor de Clubes Sul.

Forreggae and Roll

Data: sexta-feira, 4 de novembro

Horário: a partir das 20h

Atrações: Mato Seco, As Fulô do Cerrado, Minduim, Calango Careta, Kabrunko Rock, DJ Banzai

Local: Bangalô da AABB (Setor de Clubes Sul)

Ingressos a partir de R$ 50 no site Digital Ingressos

Informações: (61) 9801-1901

Ananda e Eli Iwasa no 5uinto

Nesta sexta-feira (4), ocorre mais uma edição do tradicional 5uinto em Brasília. As DJs da vez são Eli Iwasa (com long set especial de cinco horas!) e Ananda. A festa rola na Externa, no Setor Comercial Sul. Os ingressos custam a partir de R$ 30.

5uinto com Eli Iwasa e Ananda

Data: sexta-feira, 4 de novembro

Horário: a partir das 22h30

Local: Externa Club – Setor Comercial Sul, quadra 5

Ingressos a partir de R$ 30 no Sympla

2º Festival Dulcina

O Festival Dulcina está de volta à cena do teatro do Distrito Federal. De 3 a 11 de novembro, o evento, que chega à sua segunda edição, traz montagens cênicas divididas em 16 espetáculos, tendo como convidada especial a dramaturga, encenadora, atriz e performer Denise Stocklos. O palco será o Espaço Cultural Renato Russo.

2º Festival Dulcina

Espaço Cultural Renato Russo, 508 Sul

Dia 03, das 19h às 21h

De 04 a 13, das 10h às 21h

Ingressos à venda na Bilheteria Digital