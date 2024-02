Pitty, Biquini Cavadão e Péricles agitam o final de semana do DF

A programação também conta com vários bloquinhos de Pré-carnaval. Veja o que fazer em Brasília entre sexta-feira (02) e domingo (04)

A programação deste fim de semana em Brasília está recheada de eventos para todos os gostos. Em comemoração aos 20 anos de carreira, a cantora baiana Pitty traz na turnê “ACNXX” neste sábado (3). Na mesma noite, o grupo Biquini Cavadão trará para o show o álbum “Através dos Tempos”, lançado em 2021. Já o cantor Péricles chega com show gratuito, além de muito Pré-Carnaval. Confira a lista completa.

Pitty e Biquíni Cavadão em uma só noite

Pitty traz na turnê “ACNXX” do álbum “Admirável Chip Novo”, gravado há duas décadas, no repertório, músicas atuais como: “Teto de Vidro”, “Admirável Chip Novo”, “Máscara”, “Equalize”, “Semana que Vem” e “Temporal”, entre outras. A cantora será acompanhada por sua banda Martin Mendonça (guitarra), Paulo Kishimoto (baixo) e Jean Dolabella (bateria).

Na mesma noite, o grupo Biquini Cavadão trará para o show o álbum “Através dos Tempos”, lançado em 2021 por Bruno Gouveia, Carlos Coelho, Miguel Flores da Cunha e Alvaro Birita. O disco traz em sua essência, um recado de otimismo, resiliência e perseverança. O show acontece neste sábado (3), no Centro de Convenções Ulysses Guimarães com ingressos a partir de R$ no site Alpha Tickets.

Pitty e Biquíni Cavadão

Sábado, 03 de fevereiro

Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães Ingressos a partir de R$ 100 no Alpha Tickets.

Sesc+Samba com Péricles

O Serviço Social do Comércio do Distrito Federal (Sesc-DF) promete agitar a capital com a 2ª edição do Sesc+Samba que acontecerá às 17h, no Sudoeste Econômico, e vai contar com shows dos grupos Benzadeus (DF), Clareou (RJ) e do cantor Péricles.

Os interessados podem garantir até dois ingressos por CPF e, para isso, basta apenas doar 1 kg de alimento não perecível no ato de retirada.

Sesc+Samba

Sexta, 02 de fevereiro

Local: Sesc Sudoeste

Entrada gratuita com 1 kg de alimento não perecível

Anime Summit Teaser na Capital

Neste sábado (3) e domingo (4), a Arena BRB Nilson Nelson (Eixo Monumental) receberá uma programação geek imperdível durante o Anime Summit Teaser. Além dos aguardados shows internacionais da banda Burnout Syndromes e do cantor Tominaga Tommy Hiroaki, uma série de atividades estão agendadas para o público nos dois dias de evento, das 10h às 22h. Os ingressos para conferir as apresentações estão à venda no Sympla.

Anime Summit Teaser

3 e 4 de fevereiro

Local: Arena BRB Nilson Nelson

Ingressos à venda no Sympla.

Nalini Cia de Dança apresenta “Titiksha” e “Nega Lilu”

A companhia de dança Nalini, sediada em Goiânia-GO, encerra a circulação nacional de seus espetáculos originais “Titiksha” e “Nega Lilu” neste fim de semana no quadradinho. As obras abordam temas atuais, que vão desde a resiliência de povos explorados até as relações afetivas no nosso tempo. A companhia se apresenta neste sábado e domingo no Teatro Galpão Hugo Rodas (Espaço Cultural Renato Russo). A entrada é gratuita e as apresentações contam com intérprete de libras.

Nalini Cia de Dança

03 e 04 de fevereiro

Local: Espaço Cultural Renato Russo

Entrada gratuita

Osmar Prado e Maurício Machado em: “O Veneno do Teatro”

Osmar Prado e Maurício Machado se apresentam em Brasília com o espetáculo “O Veneno do Teatro”, no Teatro da UNIP, nos dias 3 e 4 de fevereiro. A montagem brasileira do texto de autoria do catalão Rodolf Sirera, um dos mais renomados dramaturgos europeus contemporâneos, marca o retorno aos palcos de Osmar Prado, após 10 anos dedicados ao cinema e à teledramaturgia. Ingressos a partir de R$ 60, no site da Sympla.

O Veneno do Teatro

03 e 04 de fevereiro

Local: Teatro da UNIP

Ingressos no site da Sympla.

G7 em “Casais Felizes Emagrecem Juntos”

Está de volta o grande sucesso do G7: “Casais Felizes Emagrecem Juntos”, a comédia fitness mais bombada do Brasil que retorna apenas para mais duas apresentações imperdíveis, nos dias 03/02 e 04/02, no Teatro La Salle, com ingressos a partir de R$ 30 no site do G7. Não vai ficar de fora!

Espetáculo “Casais Felizes Emagrecem Juntos”

03 e 04 de Fevereiro, Sábado e Domingo

Local: Teatro La Salle – 906 Sul

Ingressos: G7

O Pré-Carnaval não pode ficar de fora da lista

Saltimbancos Músicos de Brémen no Suvaquinho da Asa

No próximo sábado (3/2), às 13h, a vibrante Cia Teatral MAPATI encantará o público com sua apresentação dos “Saltimbancos Músicos de Brémen”. O espetáculo integra as atrações do pré-carnaval do bloco Suvaquinho da Asa, com concentração no estacionamento do Eixo Ibero-americano de Cultura, antiga Funarte. A entrada é franca.

Saltimbancos Músicos

Sábado, 03 de fevereiro

Local: Concentração no Eixo Ibero-americano Entrada gratuita

Canteiro do Samba

Foliãs e foliões, o samba mais charmoso e democrático do Quadrado está de volta. Sim, a primeira edição de 2024 do Canteiro do Samba acontece no dia 4 de fevereiro, na Praça dos Orixás, a partir das 16h, com entrada gratuita para todo o público.

Canteiro do Samba

Domingo, 04 fevereiro

Local: Praça dos Orixás

Entrada gratuita

Ensaio de Carnaval na Externa

Essa é a melhor época do ano! E neste sábado (3) começa o ensaio da Externa. Ritmos brasileiros, axé, samba e toda aquela vibe carnavalesca que você já conhece e ama. Ingressos a partir de R$ 30, no site da Sympla.

Ensaio de Carnaval na Externa

Sábado, 03 de fevereiro

Local: Externa Club – Asa Sul

Ingressos no site da Sympla.